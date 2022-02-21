Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.

SUSUZ, KARS (İHA) - Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Şuhut Belediye Hisarspor ile Susuz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Susuz Belediye Spor 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarısı kıyasıya mücadele içerisinde geçen futbol müsabakasında gol sesi çıkmadı. Susuz Belediye Spor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Sezer Candan attı. Mücadelede başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Karahisar, Susuz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title