Şuhut Belediye Hisarspor: 0-Susuz Belediye Spor: 1
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.
SUSUZ, KARS (İHA) - Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 18. haftasında Susuz Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Şuhut Belediye Hisarspor'u 1-0 mağlup etti.
Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Şuhut Belediye Hisarspor ile Susuz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Susuz Belediye Spor 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarısı kıyasıya mücadele içerisinde geçen futbol müsabakasında gol sesi çıkmadı. Susuz Belediye Spor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Sezer Candan attı. Mücadelede başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Spor