Şuhut Adliyesinde Yaprak Dökümü

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Adliyesinde yaprak dökümü başladı.

Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararnameler kurulun internet sitesinde yayımlandı. HSK'nın yayınladığı adli yargı ve idari yargı kararnameleriyle Şuhut Hakimi Kübra Ufuk Benekay ve Ayşegül Yüce ile Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz'ın görev yerleri değişti. Şuhut Hakimi Kübra Ufuk Benekay Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanırken Şuhut Hakimi Ayşegül Yüce Tokat İli Erba İlçesi Hakimliğine atandı. Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz ise Ordu'nun Fatsa ilçesine tayin oldu. - AFYONKARAHİSAR