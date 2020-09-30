Suhoy Su-25 nedir? Suhoy Suhoy Su-25 nasıl bi uçaktır? Suhoy Su-25 teknik özellikleri nelerdir?

Azerbaycan kendisi tarafında resmen Ermenistana ait iki savaş uçapğının düşürüldüğünü duyurdu. Bu duyuru sonrası gözler bu uçağa çevrildi. Peki, Suhoy Su-25 nedir? Suhoy Su-25 nasıl bir uçaktır?

Özellikle son yıllarda uçak ilgilileri için oldukça dikkat çeken bu savaş uçağı Azerbaycan'ın Ermenistan'ın 2 adet uçağından düşürmesi üzerine tekrar gündeme geldi. Herkes tarafından özellikleri merak edilen bu güçlü savaş uçağının nasıl bir uçak olduğu haberimizde.

SUHOY SU-25 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Suhoy Su-25 (Kiril alfabesinde: ????? ??-25) (NATO rapor ismi 'Frogfoot') Suhoy Tasarım Bürosu (SDB) tarafından tasarlanmış; çift motorlu, tek kişilik, saldırı/yakın hava desteği uçağıdır. ABD Hava Kuvvetleri'ndeki karşıtı A-10'dur. Sovyet Kara Kuvvetleri için yakın hava desteği sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. İlk prototip uçuşu 22 Şubat 1975'te yapılmış olup 1978 yılından itibaren Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tiflis'teki Suhoy üretim tesislerinde seri üretimine başlandı.

İlk modeller Su-25UB çift koltuklu eğitim uçağı, Su-25BM hedef çekme ile ihraç modeli olan Su-25K'dır. 2012 yılında bazı uçakların Su-25SM standardına yükseltilme çalışmalarına başlandı. İleri modeller olan Su-25T ve Su-25TM (Su-39 olarak da bilinir) yüksek adetlerde üretilmemiştir. 2007 yılında üretimde olan yegane zırhlı sabit kanatlı uçaklar Su-25 ve Su-34 uçaklarıdır. Su-25'ler hâlen Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile diğer bazı ülkeler tarafından kullanılmakatdır. Ağır zırhlı Su-25'ler özellikle tanklara karşı saldırı uçağı olarak tasarlandılar. Sovyet-Afgan Savaşı'nda yoğun bir şekilde kullanılmışlardır. Sovyet-Afgan Savaşının yanı sıra Irak tarafından İran'a karşı yakın hava destek ve avcı/önleyici rollerinde de kullanılmıştır. Ancak Körfez Savaşı sırasında Irak Hava kuvvetlerine ait Su-25'lerin bir kısmı İran'a sığınırken bir kısmı da Müttefik güçleri tarafından imha edilmiştir. Geriye kalan Su-25'ler ise İşgal sonrasında servisten çıkartılmıştır. Rus ordu hizmetinde bulunan Su-25'ler geliştirilmiş versiyonu olan Su-39'lar ile değiştirilmektedirler. Gürcistan Hava Kuvvetleri 1992-1993 yıllarında Abhazya Savaşı'nda Su-25 uçaklarını kullanmıştır. Ayrıca 2001 Makedonya anlaşmazlığında Makedonya Hava Kuvvetleri tarafından Arnavut isyancılara karşı ve 2008 yılındaki Rusya-Gürcistan savaşında hem Rusya Hem de Gürcistan tarafından kullanılmıştır. Fildişi Sahili, Çad ve Sudan'ın da aralarında olduğu Afrika ülkeleri tarafından yerel çatışmalar ve iç savaşlarda da kullanılmıştır. Yakın dönemdeki Rusya'nın Suriye müdahalesinde de Su-25 uçakları hizmet vermiştir.

SUHOY SU-25 SAVAŞ UÇAĞI KİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ?

1968'in başlarında Sovyet Savunma Bakanlığı Sovyet Kara Kuvvetleri'ne yakın hava desteği amaçlı zırhlı bir havadan yere saldırı uçağı geliştirilmesine karar verdi.

DİĞER MODELLERİ

Su-25K

Su-25UB

Su-25UBK

Su-25KM

Su-25T

Su-25 in SEAD versiyonudur. Kokpitin arkasındaki kamburda avonik ve yakıt saklıdır.Lock on flaming clifs1/2/3 de modellenmiştir.