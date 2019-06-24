'Süheyla Yengi hayatımın şansı!'

Müziğin hiç bir zaman kendisi için geçici bir heves olmadığını belirten Bilge Su, hem ailesinin hem de kendisinin kişisel ilgisi nedeniyle müzikle hep iç içe olduğunu söyledi. Süheyla Yengi'den şan eğitimleri alan Bilge Su, hocasından 'hayatımın şansı' olarak bahsetti. 'Yol haritamı çizen yine hocam oldu. O hangi yolu gösterirse o yoldan gittim. Hayatımdaki bu önemli insanların varlığını da yine kendisine borçluyum. O benim hayatımın şansı' dedi.

Editör ve yayıncı olarak tanıdığımız Suat Kavukluoğlu'nun sözlerini yorumlayan Bilge Su'nun single müziği ise Oğuz Çetiner tarafından hazırlandı. Bu şarkı söz ve besteci olarak ikilinin ilk hikayesi olma özelliği de taşıyor.

'Genç yaşlarda alınan yaralar daha derin oluyor!'

Ahmet Kamil Taşkın'ın 'Yaralı' şarkısıyla çıkış yapmaktan memnun musun? İyi ki bu şarkıyı söyledim diyor musun' sorusuna, 'Evet en başından beri bu şarkıyı kendime ait hissettim. Şarkı yaralardan bahsediyor ama zaten insanlar da en büyük yaralarını genç yaşlarında alıyor. O yüzden de 'Yaralı' tam olarak benim şarkım' dedi.

Kaynak: Bültenler