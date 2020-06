Süheyla Küçük kimdir? Kıbrıs'ın ilk first ladysi Süheyla Küçük hayatı ve biyografisi! Kıbrıslı Türklerin Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, hayata gözlerini yumdu. 9 yaşında vefat eden Süheyla Küçük adada büyük üzüntüye neden olurken Süheyla Küçük kimdir konusu merak edildi.

1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Dr. Küçük'ün eşi olarak ilk first lady ünvanını taşıyan Süheyla Küçük, bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kıbrıs'ın ilk first ladysi Süheyla Küçük vefat etti. İşte, Kıbrıs'ın ilk first ladysi Süheyla Küçük hayatı ve biyografisi!

SÜHEYLA KÜÇÜK KİMDİR?

Süheyla Küçük 30 Temmuz 1925'te Lefkoşa'da, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Babası Mustafa Zeki Şenyüz, annesi Rabia Şenyüz hanımefendidir. Ablası Fatma, kendisinden küçük erkek kardeşi Ahmet ve en küçükleri, kız kardeşi Gülsen'dir.

Süheyla Küçük, zamanın adetlerine göre 4 yaş, 4 ay ve 4 günlük olunca Yemicami Anaokulu'na başladı. Yenicami'de 3 yıl okuyup yedi yaşa gelince Ayasofya İlkokulu'na devam etti. Eğitim süresi altı yıl olan ilkokulu birinci olarak bitirdi. Başarılı öğrenciler arasında burs alma hakkı kazanan Süheyla Küçük, ailenin de kararı ile Shakespeare School'a başladı. Birinci yılın sonunda bina sorunu nedeniyle okulun kapatılmasının ardından, bir grup arkadaşıyla birlikte Erkekler Okulu'na devam etti.

Okul yıllarından sonra 15 Kasım 1941 yılında tanıştığı Dr. Fazıl Küçük ile 23 Şubat 1942 tarihinde nişanlandı. Medeni kanunun henüz o yıllarda yasallaşmamış olması nedeniyle evlenmeleri, bilhassa medeni kanunla nikahlanmayı tercih eden Dr. Küçük tarafından 1946 yılına kadar geciktirildi.

Kıbrıs Türkü'nün Milli mücadele lideri olan Dr. Fazıl Küçük'le olan evliliğinden, Pembe ve Mehmet isminde iki evlat dünyaya getirdi. Aynı zamanda Sinem, Selen, Esen ve Nilsen isimlerinde dört kız torunu oldu.

Bu milli mücadelede Kıbrıs Türk kadınının dirayetli duruşunu sergileyerek, her hal ve durumda eşinin yanında yer aldı ve milli mücadelenin başarıya ulaşmasına katkı koydu. Bununla birlikte, yurt içinde yüklendiği sorumluluklar yanında, dış dünyaya karşı Kıbrıs Türk kadınını, eşiyle birlikte zarif, onurlu ve saygın duruşu ile en iyi şekilde temsil etti. Yine bu süreçte, Kıbrıs Türk kadınının toplum içinde öne çıkmasında, gereken yeri ve değeri almasında, eğitilmesinde, meslek sahibi olmasında, sağlıklı anneler olarak sağlam nesiller yetiştirmesinde uğraş vermiş sorumluluklar yüklendi. Bu amaçla 1953'te kurulan ve Süheyla Küçük' ün ismiyle özdeşleşmiş Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğinin hep içinde oldu. Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda Kıbrıs Türk kadınlarının aydınlanma çalışmalarında en önde görev aldı ve her koşul altında Kıbrıs Türk Kadınının yardımına koştu. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin 1953 yılında kurulmasından itibaren önce sosyal komitelerde görev yaptı, kısa bir süre sonra da Birlik Başkanı oldu. 1958/1961 yılları arasında eşinin Cumhurbaşkanı Muavinliği çalışmaları nedeniyle, fahri başkan olarak görevlerini ifa etti. 1961'den itibaren yeniden Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanlığına, 1965 itibariyle de genel başkanlığa getirildi.

2017'ye kadar sürdürdüğü Genel Başkanlığını sağlık sorunları dolayısıyla bırakmak istemesi üzerine Kadınlar Birliği Genel Kurulunca Onursal Genel Başkan ilan edildi.

Bu uzun süreli birlik başkanlığı döneminde, Birleşmiş Milletlere kaydını gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ilk ve tek sivil toplum örgütü olma statüsünü kazandırdı.

Yine bu süreç içerisinde: 10 Aralık 1994 tarihinde, Birleşmiş Milletlere, 'Rum kesiminin Türklere uyguladığı elektrik kesintileri' ile ilgili, 27 Mart 1995 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali'ye 'Kıbrıs Türk kadınının milli ve insani haklarının korunması gerektiği' konusuyla ilgili, 22 Ekim 1996 tarihinde, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Mrs. Pauline Green'e 'Rum yanlısı tutumu' nedeniyle yazdığı mektuplarla Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin varlığını ve sesini dış dünyaya duyurdu.

Kıbrıs Türk halkının ilk 'First Lady'si olan Süheyla Küçük, 8 Haziran 2020'de hayata gözlerini yumdu.