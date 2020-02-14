Süheyl Ünver kabri başında anıldı

14.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:12

Yazar, doktor, tıp tarihçisi, ressam ve tezhip sanatçısı Ahmet Süheyl Ünver, vefatının 34. yılında kabri başında anıldı.

Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına, Ünver'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada, millete, tarihe ve kültüre olan hizmetlerinden dolayı Ünver'e kendisinden sonraki nesiller olarak şükran duyduklarını belirterek, "Kendisini tanıma bahtiyarlığına ermemiş biri olarak da yazdıklarından, çizdiklerinden ve hatıralarından çok istifade ettim." dedi.

Ünver'in vefatının üzerinden 34 sene geçtiğini anımsatan Yılmaz, "Bugünkü bu mütevazi anmamız, bizim kültür, medeniyet, inanç ve coğrafyamıza, bu şehre hizmet edenlerin aradan yıllar da geçse hayırla hatırlanacağının bir göstergesidir." diye konuştu.

Süheyl Ünver'in kültüre, medeniyete ve İstanbul'a ait pek çok eserin gözardı edildiği, harap edildiği ve silinmek istendiği bir devirde tarifi imkansız bir gayret gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Ünver, hem bir nesil yetiştiren hem de bugün yerinde yeller esen pek çok eseri kayıt altına alan isimdir." değerlendirmesini yaptı.

Ünver'in hatırası için birçok şey yapıldığını ve yapılması gereken pek çok şeyin de bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Onun bereketi sadece yazdıkları ve çizdiklerinde değil, yetiştirdiği talebeleriyle bu hizmetin devam ediyor olmasındadır." ifadesini kullandı.

Süheyl Ünver'in kızı Gülbün Mesara ise babasının yad edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Ardından anma programına gelenlere, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi tarafından basılan "Süheyl Ünver'in Objektifinden 2" eseri takdim edildi.

Kaynak: AA