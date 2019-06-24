Süha Küçüközler Turnuvası sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Süha Küçüközler Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu tarafından düzenlenen ve kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Kocaeli VHGD Başkanı ve VHGF Yönetim Kurulu Üyesi Süha Küçüközler'in anısına gerçekleştirilen Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernekleri Voleybol Turnuvası, oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Süha Küçüközler Turnuvası'nda 1. Tekirdağ VHGD, 2. Ankara VHGD, 3. Adana VHGD ve 4. İstanbul VHGD oldu.

Süha Küçüközler Turnuvası'nı ikinci olarak tamamlayan Ankara VHGD takımına kupa ve madalyalarını TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, şampiyon olarak tamamlayan Tekirdağ VHGD takımına ise kupa ve madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti. Kupa ve madalyanın törenin ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA