Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ın Gürün ilçesine 2 kilo metre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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