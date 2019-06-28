Suğla Gölü'nün balıkçı aileleri yeni sezondan umutlu

MELİKE KINACI - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Suğla Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan 85 aile, av yasağının kalkmasının ardından yeni sezona umutlu başladı.

İlçenin kuzeybatısında 16 bin hektarlık alana yayılan Suğla Gölü'ne sahili bulunan mahallelerde yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle balıkçılık yapıyor.

Bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla 6 metreye yükselerek genişleyen Suğla Gölü Havzası, geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler için umut oldu.

Suğla'da 15 yıldır balıkçılık yapan 8 kişilik Tozar ailesi de bölgedeki yağışların ardından göle açılarak ağ atıp, 9 ay sürecek av sezonunda ilk siftahı yaptı.

"15 Haziran itibarıyla yasak kalktı"

Ailesiyle göl sularına açılan 50 yaşındaki Mustafa Tozar, 2004 yılından beri balıkçılık mesleğini severek yaptığını söyledi.

Göllerde balık neslinin korunması için her yıl üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri avlanma yasağı uygulandığını belirten Tozar, "15 Haziran itibarıyla yasak kalktı. Biz bölgedeki yağışlardan dolayı balığa çıkamadık. İlk kez bugün çıktık. İki gündür havalar iyi gidiyor, inşallah bundan sonra daha da iyi olur. Bugün siftahımızı yaptık. 8 kiloluk bir sazan tuttuk, 5 kiloluk da levreğimiz çıktı. Bugün mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz." diye konuştu.

İlk gün eşiyle balığa çıktığını anlatan Tozar, şöyle devam etti:

"Köyümüzde 8 ailenin kayığı var. Onlar da eşleriyle, çocuklarıyla balıkçılık yapıyor. Bölgemizde balıkçılık yapan 85 aile var, hepsi geçimini buradan sağlıyor. Bazıları eşiyle, bazıları kızıyla, oğluyla balığa çıkıyor. Okullar tatil olunca torunlar da bizimle gelmeye başladı. Bugün torunlarımın canı balık istedi. Gölün kenarında tuttuğumuz balığı yedik, çayımızı içtik. Keyifli şekilde evimize döneceğiz."

Tozar, çocukları ve torunlarının da balıkçılığa ilgi duyduğunu dile getirdi.

Suğla Gölü Havzası'nın kıymeti bilinmesi gereken bir doğal güzellik olduğuna değinen Tozar, "Burası çok güzel bir yer. Suyu temiz, balığı lezzetli. Yayılım bol olduğu için buranın balığı daha erken yetişiyor. Herkese buraya gelmelerini, görmelerini tavsiye ederim. Gelsinler, burada balık yaparız, ikramda bulunuruz. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

"Yılın 9 ayı geçimimizi buradan sağlıyoruz"

Eşiyle balığa çıkan 48 yaşındaki Halime Tozar da Suğla Gölü'nü çok sevdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gölden sazan, levrek, Çin sazanı, kadife balıkları çıkıyor. Eskiden yağ balığı da çıkardı, nesli tükendi. İnşallah tekrar görürüz. Gölümüz çok güzel, herkesin gelip görmesini isteriz. Gelenler zaten çok beğeniyor. Yılın 9 ayı geçimimizi buradan sağlıyoruz. 15 yıldır buradan çıkan balıkları satarak, çocuklarımızı evlendirdik, evlerimizin ihtiyaçlarını karşıladık."

Çiftin oğulları 28 yaşındaki Mustafa Tozar da 7-8 yıldır balığa çıktığına işaret ederek, "Sezonu açtık, ilk siftahımızı yaptık. İki gündür hava güzel. İnşallah bereketli olur. İyi bir av sezonu geçirmeyi umut ediyoruz. Ailecek bu işi yapıyoruz. Kazancımız güzel, işimizden memnunuz." şeklinde konuştu

Kaynak: AA