Suga sonrası Japonya'nın yeni başbakanı ekim başında belirlenecek - Haberler
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Suga sonrası Japonya'nın yeni başbakanı ekim başında belirlenecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Suga sonrası Japonya'nın yeni başbakanı ekim başında belirlenecek

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimleri akabinde, Suga Yoşihide sonrası ülkenin yeni başbakanının ekim ayı başında mecliste belirleneceği bildirildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimleri akabinde, Suga Yoşihide sonrası ülkenin yeni başbakanının ekim ayı başında mecliste belirleneceği bildirildi.

Ay sonundaki LDP seçimlerinde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

29 Eylül'de seçilecek yeni parti başkanın, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre LDP iç seçimleri sonrası, Japonya'nın yeni başbakanı 4 Ekim'deki olağanüstü parlamento oturumunda belirlenecek.

Yeni başbakanın kabinesini aynı gün kamuoyuna duyurması ve akabinde mecliste muhalefet partilerinin katılımıyla soru-cevap oturumu düzenlemesi bekleniyor.

En muhtemel iki senaryoya göre, yeni hükümet, milletvekilleri olağan genel seçimleri kampanyasını 26 Ekim'de başlatıp 7 Kasım'da seçimleri düzenleyecek. ya da 2 Kasım'da startı verilecek seçim kampanyası sonrası 14 Kasım'da sandığa gidilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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