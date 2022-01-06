Sufi şair Aşık Yunus, konserle anıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen, "Sordum Sarı Çiçeğe", "Şol Cennetin Irmakları" ve "Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed" gibi ilahilerin sufi şairi Aşık Yunus, konserle anıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde, Bursalı Aşık Yunus'un şiirlerinden bestelenen ilahiler seslendirildi.

Şef İlker Cansevdi yönetimindeki konserde, Aşık Yunus'un Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları tarafından bestelenen eserleri de icra edildi.

Programda, araştırmacı yazar Mustafa Özçelik, "Şol Cennetin Irmakları", "Arayı Arayı Bulsam İzini", "Dolap Niçin İnilersin", "Sordum Sarı Çiçeğe", "Nice Uyursun, Uyanmaz mısın" gibi herkes tarafından bilinen şiirleri ve Aşık Yunus'u anlattı.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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