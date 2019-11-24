24.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:44

- Süerler Grup'tan öğretmenlere jest

VAN - Van'da faaliyet gösteren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle bir gece düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen geceye Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin ile öğretmenler katıldı. Süerler Grup yöneticilerinden olan sanatçı Serhat Usta'nın sunuculuğunu yaptığı gecede bir konuşma yapan Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, öğretmenlerin sadece 24 Kasım'da değil yılın 12 ayı anılması gerektiğini ifade etti. Eğitimcilerin geleceği inşa eden önemli insanlar olduğuna vurgu yapan Süer, "Bizlerde Süerler Grup olarak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sürekli etkinlikler yapıyoruz. Bugünde geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize az da olsa vefa borcumuzu ödemek için bir eğlence gecesi düzenledik. Amacımız öğretmenlerimizin biraz olsun hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktır" dedi.

Süerler Grup olarak eğitime katkı sunmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında proje hazırladıklarını dile getiren Süer, "İlimizde ihtiyacı olan okullarımız mevcut. Bu okulların giderleri, tadilatlarının yanında öğrencilerin ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu anlamda bizlerde 12 Aralık 2019 tarihi itibariyle sosyal sorumluluk çerçevesinde ihtiyaçları olan okullarımıza destek sunacağız. Yaptığımız proje, halkın yüzde 100 desteklediği bir proje olacak. Proje çerçevesinde bir fon oluşturacağız ve burada biriken bütün gelirler, ihtiyacı olan okullara eşit şekilde dağıtılacaktır. 6 ay süresince devam edecek olan bu proje bünyesinde alışveriş yapan tüm halkımıza, bağış makbuzu verilecek ve bu bağış makbuzunun tamamı halk tarafından desteklenecek. Bizde alışveriş yapan tüketicilerin tamamının katkısı olacak. Hiçbir kurum veya iş insanından destek almadan oluşturacağımız bu fonda bizimde katkılarımız olacak ve yapılan tüm çalışmalar, kamuoyu ve basınla paylaşılacaktır. Ben tekrar bütün öğretmenlerimizin gününü kutlar, gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin ise, şehit olan bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Vanlı iş insanları ve esnafın eğitim anlamında duyarlılık göstermesinin anlamlı olduğunu belirten Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin de, öğretmenlerin her zamankinden çok daha güçlü ve kendilerini günün koşullarına uyarlamaları gerektiğini ifade etti.

Plaket töreni ve hediye çekilişiyle devam eden programda sanatçı Serhat Usta, seslendirdiği türkülerle öğretmenlere güzel bir gece yaşattı. Sanatçının seslendirdiği türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, hareketli türkülerde ise bol bol halay çekti. Gece, sahneye çağrılan Vanlı sanatçı Dengbej Kazo'nun Kürtçe türküler seslendirmesiyle sona erdi.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA