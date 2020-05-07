Süer ailesinden taziye mesajı
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Süer ailesinden taziye mesajı

Süer ailesinden taziye mesajı
07.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:41

Van'ın önde gelen ailelerinden olan Süer ailesi, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın önde gelen ailelerinden olan Süer ailesi, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer'in babası da olan kentin ileri gelenlerinden olan H. Yahya Süer, geçtiğimiz gün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bunun üzerine bir teşekkür mesajı yayımlayan Süer ailesi, "Çok kıymetli babamız ve aile büyüğümüz H. Yahya Süer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan; değerli büyüklerimizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve tüm dostlarımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA

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