Suder'de Başkan Değişmedi

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nin (SUDER) 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçim sonunda 2 yıldır SUDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan S. Serdar Seyhanlı, bir kez daha başkan seçildi.

Temeli 2000 yılında atılan ve günümüzde ambalajlı su sanayinin önde gelen firmalarını çatısı altında toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nin (SUDER), 10'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. SUDER'in 2016-2018 dönemi Faaliyet Raporu'nun detaylarıyla ele alındığı Genel Kurul'da yapılan seçimlerde, 2016 yılından bu yana SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten S. Serdar Seyhanlı başkanlığındaki liste, iki yıllık dönem için oy birliği ile seçildi.

"SUDER, güç birliği içerisinde yoluna devam edecek"

SUDER Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen S. Serdar Seyhanlı, yaptığı teşekkür konuşmasında, genel kurula katılan dernek üyesi firmalara teşekkür etti.

SUDER'in yeni dönemde de Türkiye Ambalajlı Su Sektörü'nün sorunlarına çözüm arayışını sürdüreceğini belirten Seyhanlı, "Sektörümüzün özellikle kamu eliyle çözülmesi gereken mevzuata ilişkin sorunları var. Ancak bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Bunun için Yönetim Kurulu olarak tüm üye firmalarımızı çalışmalarımızda yanımızda görmek, güç birliği içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde de bir yandan kamu nezdinde sektörümüzü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında aktif şekilde yer almaya devam ederken, bir yandan da ülkemizde sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketimini artırmak için toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını da yaptı. SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan S. Serdar Seyhanlı (Erikli & Nestle Waters)

Başkan Yardımcısı Kürşat Abidin Apan (Saka Su)

Sayman İsmail Özdemir (Dağdelen Su)

Üye Hüseyin Karamehmetoğlu (Pınar Su)

Üye S. Gamze Çuhadaroğlu (Danone Hayat Su)

Üye Murat Dündar Akgün (Coca-Cola Damla Su)

Üye Yaşabey Kalebaşı (Assu)

SUDER Denetim Kurulu

Üye Süleyman Kandemir (Köksan Pet)

Üye S. Emir Köylüoğlu (Ase Plastik)

Üye Muharrem Eskiyapan (Nuhdem Plastik) - İSTANBUL