Sude İrem bulundu mu? Antalya'da kaybolan Sude İrem ve köpeğine ne oldu, nerede?
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Sude İrem bulundu mu? Antalya'da kaybolan Sude İrem ve köpeğine ne oldu, nerede?

Sude İrem bulundu mu? Antalya'da kaybolan Sude İrem ve köpeğine ne oldu, nerede?
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Sude İrem bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Antalya'da kaybolan Sude İrem'e ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sude İrem konusu ele alınıyor. Sude İrem'e ne oldu, bulundu mu? Sude İrem nerede? Sude İrem kimdir?

Sude İrem olayı nedir? Sude İrem'e ne oldu, bulundu mu? Sude İrem nerede? Sude İrem kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SUDE İREM VE KÖPEĞİ ANTALYA'DA KAYBOLDU

12 Haziran'da Antalya'dan kayıplara karışan 16 yaşındaki Sude İrem ile köğeğini aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Sude İrem'in yürüme zorluğu olduğunu da ifade eden anne yürüme bozukluğu olduğunu söylüyor.

Sude İrem bulundu mu? Antalya'da kaybolan Sude İrem ve köpeğine ne oldu, nerede?

Zorla otomobile bindirilip kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki Sude İrem'in kaybolmadan önce vücudunu kestiği fotoğraflar da aileyi endişelendirdi.

13 yaşındayken de zorla kaçırıldığı söylenen Sude İrem'i rahatsız eden kişilerden birinin 8 ay hapis yattığı da belirtilen noktalar arasında.

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