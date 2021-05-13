Sudanlılar bayram namazında Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti
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Sudanlılar bayram namazında Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti

Sudanlılar bayram namazında Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan'da bayram namazı için toplanan Müslümanlar, Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti.

Sudan'da bayram namazı için toplanan Müslümanlar, Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti.

Sudanlı Müslümanlar, bayram namazı için başkent Hartum'daki iki meydanda bir araya geldi.

Hartum-2 Meydanı'nda bayram namazını kıldıran Sudanlı İmam İsmail Muhammed Halifa, hutbede yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinliler için değil, bütün Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekti.

Mescid-i Aksa sevgisinin herkeste olması gerektiğini belirten Halifa, "Elimizden geldiğince Aksa'ya destek verelim." dedi.

Bayram namazını kılan Sudanlılar, bayramlaştıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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