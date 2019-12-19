Sudanlılar "Aralık Devrimi"nin birinci yılında sokakları doldurdu
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Sudanlılar "Aralık Devrimi"nin birinci yılında sokakları doldurdu

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği "Aralık Devrimi"nin birinci yıl dönümü kutlandı.

19.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:43

'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği " Devrimi"nin birinci yıl dönümü kutlandı.

Başkent 'un yanı sıra Umdurman, Ubeyd, Atbera, Port Sudan, Damazin gibi çok sayıda kentte caddeleri dolduran binlerce kişi, 19 Aralık 2018 devriminin birinci yıl dönümünü kutlarken rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenleri andı.

Sudan bayraklarıyla başkentteki Yeşil Meydan'da toplananlar, "özgürlük, barış, adalet", "devrim halkın tercihi, kısasa kısas", "halk şehitlerin kısasını istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Geceden yoğun güvenlik önlemleri alan, çok sayıda ana caddeyi trafiğe kapatan, kritik noktalara beton bariyerler yerleştiren emniyet mensupları, göstericileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile devrim sürecinde gösterilerin odağındaki ordu karargahı çevresine yaklaştırmadı.

Başkentten kalkan devrim trenini binlerce kişi uğurladı

Başkentten devrimin fitilinin ateşlendiği kuzeydeki Atbera kentine binlerce Sudanlının katılımıyla devrim treni uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sudanlılar "Aralık Devrimi"nin birinci yılında sokakları doldurdu
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