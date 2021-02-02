Sudanlılar, Afrika kıtasının Kovid-19 aşısı konusunda da ayrımcılığa uğradığını belirtiyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da halk, Afrika kıtasına yönelik çeşitli alanlardaki ayrımcılığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında da kendisini gösterdiğini dile getirdi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da halk, Afrika kıtasına yönelik çeşitli alanlardaki ayrımcılığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında da kendisini gösterdiğini dile getirdi.

Sudanlılar, hastalık ve tedavisine yönelik bir ön yargı olsa da temin edildiğinde halkın çoğunun aşı olacağını vurguluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarının 27 bini aştığı, salgın dolayısıyla 1812 kişinin öldüğü Sudan'da aşılama çalışmaları henüz başlamadı.

Hükümetin vadettiği 8 milyon doz aşı ise henüz temin edilemedi.

İş adamı Ebu Ubayde Abdülhamid AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşıyı onlar ürettikleri için önce kendilerine dağıtacaklar. Parası olanlar aşıyı ilk sipariş edenler. Her zaman kaybeden zayıf hükümetler ve zavallı halklar olur. O da yeni bir şey değil. Afrika kıtası her zaman dışlandı." ifadesini kullandı.

Esnaf Haysam Mustafa, "Biz Afrikalılar 3. sınıf dünya ülkesi olarak görülüyoruz. Her zaman dışlanıyoruz ve çoğu bu durumu umursamıyor." dedi.

Elektrik Mühendisi Abuzer Muhammed de "Aşının bulunmasının üzerinden aylar geçti, tüm dünya aşılanıyor ancak bizi soran yok. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşıyı dağıtması gerekmiyor mu?" diye konuştu.

Batı'da yaşlı nüfus ve kronik hastalıkların yaygın olması nedeniyle Kovid-19'un hızlı yayıldığını dile getiren Doktor Vail Nimir ise "Aşı politikasında Afrika'ya ayrımcılık yapıldığını düşünmüyorum. Mesele, ülkenin siyaseti ve ekonomisine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Hırdavatçı Amir Muhammed Ahmed de "Kızımı birkaç hafta önce sıtmadan kaybettim. Yanlış teşhis ve tedavi kızımın aramızdan ayrılmasına neden oldu. Ülkede, tedavisi mümkün ölümcül hastalıkların ilaçları yeteri kadar bulunmuyor. Kovid-19'dan önce bu ilaçlar getirilsin." dedi.

Yakınlarından birkaç kişiyi kaybedene kadar Sudan'da halkın salgını çok önemsemediğini söyleyen üniversite öğrencisi Maazza Ahmed, "Halk durumun ciddiyetini anlamaya başladı. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Herkes aşı olacak ve bu beladan kurtulacağız inşallah." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Hasan Said Muhammed, Sudan'da Kovid-19 ve aşıya karşı bir ön yargı olsa da herkesin aşı yaptıracağına inandığını söyledi.

Eczacı İsra Musa Dirar, "Aşıyı üreten ülkeler önce kendi halkına dağıtıyor. Zaten dünyaya yetecek miktarda aşı üretilmedi." ifadesini kullandı.

Henüz aşılama çalışmalarına başlanamayan Sudan'da ülke nüfusu 42 milyonun üzerinde.

Virüs nedeniyle 1807 kişinin hayatını kaybettiği Sudan, Etiyopya'nın ardından Doğu Afrika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.

Afrika'da iki ülke toplu aşılamaya başladı

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlandı.

Güney Afrika, dün, AstraZeneca aşısının 1 milyon dozluk ilk partisini teslim aldı.

Afrika kıtasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Güney Afrika'da vaka sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 670 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Şimdiye kadar 3,6 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

DSÖ, Mart 2021'e kadar Afrikalıların yüzde 3'ünün, önümüzdeki sene sonuna kadarsa yüzde 20'sinin aşılanacağını tahmin ediyor.

Örgüt, gelişmiş ülkelerin ilaç firmaları ile yaptığı anlaşmaların aşı adaletsizliğine yol açtığına dikkati çekerek, yoksul ve orta gelirli ülkelerin aşıya ulaşamadığı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Afrika ülkelerinin sadece dörtte biri aşı programlarını finanse edebilecek güce sahip

Aşıların yüksek ve orta gelirli ülkeler tarafından ikili anlaşmalarla rezerve edilmesi, eşit erişime engel oluyor.

Bir Afrika ülkesine yalnızca 25 doz aşı gönderildiğine dikkati çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, "Açık konuşmam gerekiyor, dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde. Bu başarısızlığın bedeli de dünyanın en yoksul ülkelerinde insan hayatı ve geçim kaynaklarıyla ödenecek." ifadesini kullanmıştı.

Dünya genelinde şimdiye dek yaklaşık 100 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Afrika'da ise 156 bin 891 kişi aşılandı.

Afrika'da birçok ülke finansal nedenlerle aşı temin edemiyor. DSÖ'ye göre Afrika ülkelerinin sadece dörtte biri aşı programlarını finanse edebilecek güce ya da planlamaya sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali