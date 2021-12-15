Sudanlı yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı

Sudanlı yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili anlaşmalara bağlı olduklarını bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey üyesi Malik Agar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki makamında UCM Başsavcılık Ofisi Direktörü Julian Samuel başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Agar, Sudan ile UCM arasındaki iş birliği ve koordinasyonun ele alındığı görüşmede ülkesinin UCM ile ilgili anlaşmalara, yasalara uygun şekilde gerekli kolaylıkların sağlanması ve tanıkların korunması konularına bağlı olduğunu vurguladı.

UCM heyeti de iş birliği ve tutumundan dolayı Sudan hükümetine övgüde bulundu.

UCM'nin aradıklarının iadesi görüşüldü

Heyet, Egemenlik Konseyi üyesi Tahir Ebubekir ile de bir araya geldi.

Açıklamaya göre, toplantıda UCM Başsavcısı Kerim Han'ın gelecek dönemde Sudan'ı ziyaretine dair düzenlemeler ve mahkemece arananların iadesi konuları görüşüldü.

UCM ile Sudan hükümeti, geçen ağustos ayında Darfur olayları" ile ilgili yargılamalarda ve tutuklama emirlerinin yerine getirilmesinde iş birliği için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Dönemin Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi de Bakanlar Kurulunun eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve diğer isimlerin UCM'ye teslim edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM'nin kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde, UCM tarafından soruşturma başlatılmıştı.

UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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