Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
CANLI YAYIN: Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad Ve Resulayn Vuruluyor! Canlı Aktarıyoruz

Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

09.10.2019 20:57
Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti. - HARTUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et