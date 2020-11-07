Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık trafik kazasında vefat etti
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Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık trafik kazasında vefat etti

07.11.2020 02:29 | Son Güncelleme: 07.11.2020 02:33
Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık trafik kazasında vefat etti

Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sıddık'ın bulunduğu araç, Kuzey eyaletindeki bir dini programdan dönüşü sırasında Umdurman kentinde kaza yaptı.

Kazada Sıddık ile araçtaki 4 hafız arkadaşı yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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