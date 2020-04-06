Sudanlı siyasetçi ve gazeteciler AA'nın 100. yılını tebrik etti Sudanlı siyasiler ve gazeteciler, 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) kutladı.

Sudanlı siyasiler ve gazeteciler, 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) kutladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, AA'nın güvenilir ve ana haber kaynağı olarak ülkesinde öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

AA'nın basının tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum olduğunu ifade eden Süleyman, "Sudan geçiş hükümeti, gazetecilerin mesajını profesyonel ve tarafsız şekilde aktarabilmesi için tüm yerel ve uluslararası medyayı hızlı ve özgürce bilgi edinme konusunda destekliyor. AA da bundan en iyi şekilde yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Süleyman, başarı dileğinde bulunarak 100'üncü yılı dolayısıyla AA'yı kutladı.

-"AA, tüm insanlığın yararına değişime öncülük etmeli"

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi'nin lideri olduğu Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fadlullah Berme Nasır, "AA'yı ve tüm çalışanlarını samimi şekilde selamlıyorum. Biz Sudanlılar AA'nın devrim haberlerini ilk elden yaymada oynadığı büyük rolü asla unutmayacağız. AA, adeta Sudan devriminin medya sponsoru oldu. AA'ya büyük yürüyüşünde başarılar diliyorum." dedi.

Birleşik Federal Parti Genel Başkanı Muhammed İsmet, "AA, Aralık devrimi günlerinde özellikle ordu karargahı önündeki protesto eylemlerinde sahada iş başındaydı. AA, devrimin ruhunu yansıttığı haberleriyle Sudan'da halkın asla unutamayacağı bir yer edindi." ifadesini kullandı.

Sudan Halk Kongresi Partisi liderlerinden Taceddin Banga da "AA, 100. yılında yürüyüşünü sürdürüyor. Türkiye, dünyada Müslümanların ve özgürlerin umut bağladığı, yöneldiği bir ülke. AA'nın mücadelesinin ve serüveninin sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Banga, AA'nın, bir asırlık mirasıyla İslam'ın ve tüm insanlığın yararına değişim meşalesine öncülük etmesini beklediklerini dile getirdi.

-"Doğru ve hızlı"

Sayha Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Tahir Sati, "Bu büyük kurumun yüzüncü yılını kutlarken sizleri selamlıyor ve tebrik ediyorum. Günümüzde haber kuruluşları hızlı olayım derken hatalar yapabiliyor ancak doğru ve hızlı habercilikle öne çıkan AA, aynı anda bu ikisini bir arada bulunduran ender medya kuruluşlarından. Bundan dolayı Sudan'da popülerliğe sahip ve gerçekten çok güvenilir bir kaynak haline geldi." şeklinde değerlendirme yaptı.

AA'nın dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer aldığını vurgulayan Tayyar Gazetesi GYY Osman Mirgani, "Anadolu Ajansını ziyaretimde gerçekten büyük bir haber ajansı olduğunu hissettim. AA'nın yakında diğer köklü rakiplerini geçerek ilk sıraya yerleşebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mirgani, AA'nın mesleki tüm standartları karşıladığını ve sağlam kaynakları sebebiyle Sudan'da oldukça güven duyulan bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Bac News haber sitesi GYY Lina Yakub da 100. yılını kutlayan AA'ya başarılar diledi.

Kaynak: AA