Sudanlı protestocular, üç tüccarın kaçırılması nedeniyle Etiyopya sınır kapısını kapattı
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Sudanlı protestocular, üç tüccarın kaçırılması nedeniyle Etiyopya sınır kapısını kapattı

31.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:08
Sudanlı protestocular, üç tüccarın kaçırılması nedeniyle Etiyopya sınır kapısını kapattı

Sudanlı tüccarların dün Etiyopyalı milislerce kaçırılmasını protesto eden Sudanlılar, Etiyopya Sudan sınır kapısını kapattı.

Sudanlı tüccarların dün Etiyopyalı milislerce kaçırılmasını protesto eden Sudanlılar, Etiyopya Sudan sınır kapısını kapattı.

Sudan Tribune haber sitesine göre, Sudan'ın Kallabat sınır kapısının girişinde toplanan onlarca protestocu, 3 Sudanlı tüccarın Etiyopyalı milislerce kaçırılmasına tepki gösterdi.

Öfkeli kalabalığın yolları kapatması üzerine sınır kapısı birkaç saatliğine geçişlere kapandı.

El Hamer kabilesine mensup tüccarların fidye için kaçırıldığı belirtildi.

???????Sudan, Etiyopya hükümetini milis gruplara destek vermekle suçlarken, komşu ülke iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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