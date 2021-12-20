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Sudanlı öğrencilerin Kayserispor'a destek tezahüratı sosyal medyada ilgi gördü

AA - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden izleyen Sudanlı öğrencilerin Kayserispor lehine tezahürat yaparken çekilen videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor- Gaziantep Fk karşılaşmasını tribünden izleyen Sudanlı öğrencilerin Kayserispor lehine tezahürat yaparken çekilen videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı'nın davetlisi olarak kente gelen Sudanlı öğrenciler, dünkü Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçını tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı takımın formalarıyla karşılaşmaya gelen 6 Sudanlı öğrencinin, "Kayseri gol gol" diyerek takımı destekledikleri anların videosu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kayserispor'un taraftar grubu "Kapalı Kale" tarafından da paylaşılan video, kısa sürede beğeni topladı.

Neziroğlu, AA muhabirine, "Berna başkana rica ettik, sağ olsun, davet etti çocukları. Bu tür küçük dokunuşların Afrika'da etkileri büyük oluyor. Diğer takımlarımızdan da Türkiye'de kimi burslu, kimi kendi imkanlarıyla okuyan Sudanlı ve Afrikalı gençleri tribünlere davet etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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