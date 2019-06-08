Sudanlı iki muhalif lider, Etiyopya Başbakanı ile görüşmeleri sonrası tutuklandı

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da iki muhalefet lideri Muhammed Esmat ve İsmail Celab, ara buluculuk yapma amacı ile ülkeye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le görüşmeleri sonrası tutuklandı.

Sudan'ı ziyaret eden Başbakan Ahmed, cuma günü yönetimi devralan asker ve sivil muhalif taraflara demokrasiye geçiş için gereken "cesareti" gösterme çağrısı yaptı. Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Euronews.com'da Görüntüle