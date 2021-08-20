Sudanlı "Halve" öğrencileri, okullarını Nil Nehri'ndeki taşkınlardan korumak için mücadele ediyor

Sudan'da temel ve dini eğitimi birleştiren tarihi "Halve" okullarındaki öğrenciler, Nil Nehri'ndeki taşkınlardan okullarını korumak için mücadele etti.

Sudan'da temel ve dini eğitimi birleştiren tarihi "Halve" okullarındaki öğrenciler, Nil Nehri'ndeki taşkınlardan okullarını korumak için mücadele etti.

Hartum'un güneyindeki Kelakla bölgesinde eğitim veren "Halve" okulundaki yaklaşık 150 öğrenci, okullarını su basmaması için toprak dolu çuvallarla set yaparak suyun gelmesini engellemeye çalıştı.

"Halve" hocalarından Şeyh Mahmud Adam Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nehir yükseldi, su yaklaşık 10 metre ilerledi ve okulun duvarına yaklaştı." dedi.

Abdullah, Sudan, Çad ve Orta Afrika ülkelerinden 150 öğrencinin eğitim aldığı "Halve" okulunun çökmesini önlemek için toprak dolu çuvallarla set yaptıklarını aktardı.

Yaşları 7 ile 16 arasında değişen onlarca öğrenci, suyun okullarına girmesini engellemek için 3 ayrı ekibe ayrıldı.

Birinci grup çuvalları kumla doldururken ikinci grup çuvalları elli metre mesafedeki Nil Nehri kenarına taşıdı. Üçüncü grup ise çuvalları su seviyesinin yükseldiği yerlere yerleştirdi.

"Halve" öğrencisi Muhammed Hüseyin, nehrin hızlı şekilde yükseldiğini dile getirerek, "Çuvallarla suya karşı set oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Geleneksel "Halve" okullarında öğrenciler, hem temel düzeyde eğitim görüyor hem de İslami ilimler ve hafızlık eğitimi alıyor.

Resmi verilere göre, yaklaşık 30 bin caminin olduğu Sudan'da 38 bin "Halve" bulunuyor. Yüzlerce yıllık geçmişi olan bu okullar, camilere bitişik bir mimariye sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak