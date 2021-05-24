Sudanlı göstericiyi öldürmekle suçlanan binbaşıya idam cezası verildi
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Sudanlı göstericiyi öldürmekle suçlanan binbaşıya idam cezası verildi

Sudanlı göstericiyi öldürmekle suçlanan binbaşıya idam cezası verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan'da 2019'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculardan Hanefi Abdülşakur'u öldürmekle suçlanan Binbaşı Yusuf Muhiddin El-Faki idama mahkum edildi.

Sudan'da 2019'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculardan Hanefi Abdülşakur'u öldürmekle suçlanan Binbaşı Yusuf Muhiddin El-Faki idama mahkum edildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Yargıtay Hakimi Salah Mahcup başkanlığındaki Omdurman Ceza Mahkemesi, Hanefi Abdülşakur davasıyla ile ilgili kararını açıkladı.

Alınan kararla göstericilerden Abdülşakur'u öldüren Binbaşı El-Faki idam cezasına çarptırıldı.

Binbaşı El-Faki, Omdurman'ın Doha semtinde 3 Haziran 2019'da Abdülşakur'u arabası ile ezerek öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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