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Sudanlı general Dagalu: "Siyasi anlaşma, demokratikleşme sürecini düzeltmeyi amaçlıyor"

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

AA Sudanlı general Dagalu: "Siyasi anlaşma, demokratikleşme sürecini düzeltmeyi amaçlıyor" Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, ülkedeki yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşmanın demokratikleşme sürecini...

AA Sudanlı general Dagalu: "Siyasi anlaşma, demokratikleşme sürecini düzeltmeyi amaçlıyor"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, ülkedeki yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşmanın demokratikleşme sürecini düzeltmeyi hedeflediğini söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'da emniyetteki subaylarla bir araya gelen Dagalu, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi anlaşma, demokratikleşme sürecini düzeltmeyi amaçlıyor. 25 Ekim'deki kararlar, Aralık (2018) devriminin gidişatını düzeltmek için alındı." dedi.

Dagalu, "Siyasi anlaşma ile taraflar, demokratikleşme sürecinin tamamlanması, halkın seçeceği bir hükümetin kurulduğu geçiş döneminin başarıya ulaşması için birlikte çalışma sözü verdi." ifadelerini kullandı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla dün siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.

Sudanlı general Dagalu: Siyasi anlaşma, demokratikleşme sürecini düzeltmeyi amaçlıyor

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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