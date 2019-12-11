Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor

11.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:16

Sudan'da, Ağustos 2013'te meydana gelen sel felaketinde 50 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi ağır yaralandı ve on binlerce ev yıkıldı.



Lina Yasin ise o zaman henüz 15 yaşında bir lise öğrencisiydi. Euronews.com'da Görüntüle