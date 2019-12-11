Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor
Sudanlı çevreci aktivist Lina Yasin, iklim değişikliğiyle mücadelede ülke çapında bilinen bir sima. Yasin, muhafazakar kesimin ilgisini cezbetmek için de meseleye farklı bir boyut kazandırıp Kuran'dan ayetlerle izah ediyor.
11.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:16
Sudan'da, Ağustos 2013'te meydana gelen sel felaketinde 50 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi ağır yaralandı ve on binlerce ev yıkıldı.
Lina Yasin ise o zaman henüz 15 yaşında bir lise öğrencisiydi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com