Sudanlı bir yetkili "ilişkileri güçlendirmek" için İsrail'i ziyaret etti - Haberler
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Sudanlı bir yetkili "ilişkileri güçlendirmek" için İsrail'i ziyaret etti

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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Sudanlı bir yetkili

Sudanlı bir devlet yetkilisinin "ikili ilişkilerin güçlendirilmesini" görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Sudanlı bir devlet yetkilisinin "ikili ilişkilerin güçlendirilmesini" görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, hafta başında İsrail'e gelen Sudanlı yetkili, "iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme" amacıyla İsrailli yetkililerle temaslarda bulundu.

KAN'ın haberinde, Sudanlı yetkilinin ve görüştüğü İsrailli yetkililerin kimliğine dair ayrıntıya yer verilmedi.

Daha önce İsrailli bir heyetin de 19 Ocak'ta Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyaret ettiği bildirilmişti.

İsrail ve Sudan, 2020 yılı sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştiğini duyurmuştu.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Sudan, Kamu, Güncel, Haberler

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