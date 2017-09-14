Sudanlı Alimlerden Arakanlı Müslümanlara Yardım Çağrısı

Sudan Alimler Heyeti, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) maddi manevi destek olunması çağrısında bulundu.



Sudan Alimler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Müslüman azınlıklara karşı en çirkin suçları işleyen Myanmar ordusunun saldırganlığı karşısında masum Rohingyalara destek olmak için maddi ve manevi yardımların harekete geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Dünya, Myanmar rejiminin uluslararası yasalar ve geleneklerle insani değerleri hiçe sayarak işlediği suçları, binlerce Müslüman'ı öldürmesini, çoğunu yerlerinden etmesini çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla takip ediyor. Azınlıkların güvenliğini sağladığını ve insan haklarını koruduğunu söyleyen insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, işlenen suçları kınamamak ve bunu suç saymamak suretiyle suçluyla iş birliği yapmasını esefle karşılıyoruz."



Açıklamada, ayrıca İslam ülkeleri liderleri ve konuyla ilgili örgütlere, Arakanlı Müslümanlara destek olma ve onları kurtarma konusunda sorumlu davranma çağrısında bulunuldu.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı.