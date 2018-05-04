Sudanlı 145 Hafız Işığa Kavuştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, elektrik olmadığı için akşam bahçede ateş yakarak derslerine hazırlanan, aralarında yetimlerin de bulunduğu 145 hafızlık öğrencisi için güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemi kurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf Sudan'ın Nyala şehrinde elektrik olmadığı için akşamları ateş yakmak zorunda kalan 145 öğrenci için "Aydınlatma Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında hafızlık ve İslami ilimler eğitiminin verildiği Al Haramein Kur'an Kursu'na giden İHH ekipleri, güneş enerjisiyle çalışan dev aydınlatma panelleriyle öğrencileri ışığa kavuşturdu. Proje, bir gönüllünün Merhume Ayşe Polat adına yaptığı destekle hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Doğu Afrika Masası'ndan Faruk Erkılıç, çalışmanın ekolojik olmasına önem verdiklerini bildirdi. Bölgede uzun yıllardır çalışma yaptıklarına değinen Erkılıç, "Aydınlatma Projesi olarak ışıklandırdığımız Kur'an kursu ilk adımımız oldu. Bu çalışmayı artık yetimhanelere, hastanelere, okullara ve sokaklara yaymayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.