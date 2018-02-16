Sudan Zehirlenen 2 Öso Askeri Kilis'e Getirildi
Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis'e getirildiKİLİS - Suriye'nin Afrin bölgesinde sudan zehirlenen 2 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis'e getirildi.
Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
KİLİS - Suriye'nin Afrin bölgesinde sudan zehirlenen 2 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis'e getirildi.
Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Suriye'nin Halep kentini bağlı Afrin ilçe kırsalında operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusundan iki asker içtikleri sudan zehirlendi. Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirilen Özgür Suriye Ordusu askerleri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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