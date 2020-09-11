Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti

Sudan, yerel para birimi cüneyhteki son bir haftada yaşanan hızlı ve keskin düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan etti.

Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti
11.09.2020 01:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 01:40

Sudan, yerel para birimi cüneyhteki son bir haftada yaşanan hızlı ve keskin düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan etti.

Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali, devlet televizyonunda yayımlanan basın toplantısında, döviz piyasalarında yaşananların "sistematik sabotaj" olduğunu, cüneyhteki ani düşüşler sonrası ekonomik acil durum ilan ettiklerini belirtti.

Döviz kurlarının bu kadar büyük ölçüde yükselmesi için hiçbir ekonomik gerekçe bulunmadığını aktaran Bakan Ali, "Şu anda yaşananlar, Sudan ekonomisini sabote etmek ve geçiş hükümetini nefes alamayacak duruma getirmektir." ifadelerini kullandı.

Manipülatörlere fırsat verilmeyeceğini ifade eden Ali, ekonomiyi korumak için çıkarılan caydırıcı yasaların, polis, ordu ve istihbarattan oluşan ortak bir güç desteğiyle uygulanacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Geçici Sudan hükümetinden art arda açıklamalar geldi.

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, yasa dışı döviz işi yapanların cezasının bir yıldan 10 yıla çıkarıldığını duyurdu.

Devrim düşmanlarının ekonomiyi devrime karşı mücadele mekanizmalarından biri olarak kullandığını iddia eden Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de " Son birkaç günde yaşananların devrime ve devrim hükümetine karşı bir savaş ve kasıtlı bir sabotaj olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sudan cüneyhi, son bir haftada ani ve keskin düşüşler kaydetti. Resmi kurda dolar 55 cüneyhten işlem görürken, karaborsada bugün 275 cüneyh ile tarihi zirvesini gördü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Sudan yerel para birimindeki çöküşün ardından ekonomik acil durum ilan etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 01:43:15. #1.14#
title