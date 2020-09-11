Sudan ve Yemen'de çocuk felci salgını yayılıyor
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Sudan ve Yemen'de çocuk felci salgını yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen ve Sudan'da çocuk felci salgınının yayıldığını duyurdu.

Sudan ve Yemen'de çocuk felci salgını yayılıyor
11.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:13

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen ve Sudan'da çocuk felci salgınının yayıldığını duyurdu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri ile UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Ted Chaiban, Yemen ve Sudan'da çocuk felci salgınına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu ülkelerdeki çocuk felci vakalarının zayıf bağışıklığın sonucu olarak ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, salgının aşı sağlamanın zor olduğu bölgelerde hastalığa yakalanan çocukları felç ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Yemen'de vakaların çoğunlukla düşük aşılama oranı olan Sa'da kentinde görüldüğü, çocuk felciyle mücadele programı çerçevesinde yürütülen çalışmaların, iki yıldan uzun süredir bu bölgedeki çocuklara ulaşamadığı kaydedildi.

Sudan'da da çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kalması sebebiyle aşıların çocuklara ulaştırılamadığı ve sonuç olarak salgının başlamasının sürpriz olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan ve Yemen'deki çocuk felci vakalarının sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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