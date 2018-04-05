Sudan ve Türkiye Arasında Tarım Alanında Yatırım Yapılması İçin İmzalar Atıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yatırımların yapılması için Türkiye-Sudan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 14. Dönem Toplantısı'nda karşılıklı imzalar atıldı. İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, her iki ülkenin de teknik heyetinin gerçekleştirmiş oldukları yoğun çalışmalar neticesinde hazırlanan tutanağın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğini dile getirdi. Fakıbaba, "Bu toplantı ticaretten sanayiye, tarımdan enerjiye her alandaki işbirliğimizin daha fazla nasıl geliştirilebileceğine yönelik yol haritası çizmektedir. Bu kapsamda bazı hususların altını çizmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek için çabalarımızı artırmalıyız. Özel sektörlerimizin temasları ve işbirliğinin geliştirilmesini, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında değerli görüyorum" dedi.

Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu kaydeden Fakıbaba, imzalardan sonra bu rakamın orta vadede 2 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdellatif Ahmed Ijamı ise, her iki ülkeye büyük görevler düştüğünü ve çok meşakkatli bir yolun kendilerini beklediğini ifade ederek, yine sadece devlet birimlerinde değil özel sektörden de destek beklediklerini belirtti. Bakan Ijamı, Türkiye'nin önemli bir yerde bulunduğunu ve bu coğrafi özelliğinden dolayı Asya ile Avrupa'nın kapısı olma niteliğini taşıdığını, aynı şekilde Sudan'ın da Afrika'nın kapısı olduğunu ve bunun iki ülke için önemli bir avantaj sağladığını kaydetti. Ijamı, "Başta hayvancılık, ormancılık olmak üzere biz bütün alanlarda yatırım yapabiliriz. Sudan'a yapılan destek olmasaydı çok üzülürdük bu anlamda, çünkü Türkiye'ye derin bir sevgi besliyoruz. Yatırımlarımızı 15 milyon dolara çıkma hedefimiz olmalıdır. Şunu söylemeyim ki Türkiye Sudan için çok şey yaptı. Bizim yanımızda kimse durmazken destek verdi. Kendi adıma ve tüm bakanlarımız adına herkesi selamlıyor ve teşekkür ediyorum. Bugün çok büyük bir iş gerçekleştiriyoruz. Türkiye Ekonomi Bakanına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir insan ülkesinden ayrıldığında hüzünlenir. Ben Sudan'a gideceğim için üzüntülüyüm, çünkü Türkiye'deyken kendi ülkemde kendi evimde gibi hissettim. Bence biz bu sevgiyle, bu muhabbetle duramayız, çalışmaya devam edeceğiz. Sizi de Sudan'da ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.

Bakan Ijamı, Fakıbaba'ya fildişinden tespih ve timsah derisinden özel bir çanta hediye ederken, Fakıbaba da Türkiye fotoğraf katalogu ve özel porselen vazo takımı hediye etti. - ANKARA