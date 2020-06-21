Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı
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Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 580'e çıktı.

Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı
21.06.2020 03:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:51

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 580'e çıktı.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 164 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 521'e ulaştı.

Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 192 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 2 bin 813'e çıktığı, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 108 ölüm gerçekleştiği bildirilen açıklamada, 696 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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