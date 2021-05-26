Sudan ve Mısır ordusu "Nil Muhafızları" adıyla ortak askeri tatbikat düzenliyor
Sudan ordusu ile Mısır ordusu Sudan'ın güneyindeki Kardavan kentinde "Nil'in Muhafızları" adlı bir ortak askeri tatbikata başladı.
Sudan ordusu ile Mısır ordusu Sudan'ın güneyindeki Kardavan kentinde "Nil'in Muhafızları" adlı bir ortak askeri tatbikata başladı.
AA muhabirine konuşan ve ismini vermek istemeyen Sudan ordusu yetkilisi, iki ordu kuvvetlerinin, tatbikatın ilk kısmını kentin Ummu Siyala adlı bölgesinde düzenlediğini söyledi.
Askeri kaynak, Nil'in Muhafızları tatbikatının Mısır ve Sudan ordusunun ortak savaş gücünün yeterliliğe ulaşmada askeri beceri ve yeteneğini artıracağını söyleyerek, tatbikatın Mervi şehrinde tamamlanacağını belirtti.
Sudan ordusundan 22 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada Mısır ordusuyla Nil'in Muhafızları adıyla askeri tatbikat düzenleneceği ve tatbikatın 26-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai de Mısır ordusuna bağlı kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Sudan'a ulaştığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu