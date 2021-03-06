Sudan ve Mısır, Nil'deki Hedasi Barajı ile ilgili tek taraflı uygulamaları reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sudan ve Mısır, Nil'deki Hedasi Barajı ile ilgili tek taraflı uygulamaları reddetti

06.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:12
Sudan ve Mısır, Nil'deki Hedasi Barajı ile ilgili tek taraflı uygulamaları reddetti

Sudan geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Sudan geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Günübirlik resmi ziyaret kapsamında Sudan'a gelen Sisi için Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi tören düzenlendi.

Yabancı basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ikili ilişkilerin ele alındığı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı meselesi masaya yatırıldı.

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın baraj ile ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaştı.

Taraflar, Sudan'ın krizin çözümüne dair Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine desteğini teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'ın güvenliği ve istikrarının ülkesinin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da iki ülke arasında kader birliği bulunduğunu özel ve ayrıcalıklı ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Etiyopya, ortak anlaşma sağlanmasa da temmuz ayında barajın ikinci kez dolumunu gerçekleştireceğini açıklamıştı. Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesi nedeniyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili 3'lü bir anlaşmada ısrar ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbe ile devrilmesinden bu yana Sudan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan ve Mısır, Nil'deki Hedasi Barajı ile ilgili tek taraflı uygulamaları reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:25:09. #1.16#
title