Sudan ve Mısır arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı
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Sudan ve Mısır arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı

Sudan ve Mısır arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan ve Mısır orduları arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Sudan ve Mısır orduları arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'da Mısırlı askeri yetkililer ile yürütülen görüşmelerin ardından iki ordu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaya Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin ile Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid Hicazi imza attı.

Hüseyin, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer gelişmeler yaşandığını belirtirken, Mısırlı mevkidaşı Hicazi de iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Anlaşma hakkında detay paylaşılmadı.

Mısır ile Sudan arasındaki askeri ilişkiler, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Büyük Rönesans Barajı'nın (Hedasi) iki ülkeyi etkilemesi üzerine son dönemde yakınlaşma göstermiş, Mısır ve Sudan son olarak kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı "Nil Koruyucuları" adlı ortak tatbikat düzenlemişti.

Mısır ve Sudan, Etiyopya'nın ortak anlaşmaya yanaşmadığını ileri sürerek, Nil Nehri'ndeki su akışında yaşanan olumsuz bir duruma seyirci kalmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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