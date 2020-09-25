Sudan ve Güney Sudan petrol sektöründeki iş birliğini geliştirecek anlaşma imzaladı
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Sudan ve Güney Sudan petrol sektöründeki iş birliğini geliştirecek anlaşma imzaladı

25.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:33
Sudan ve Güney Sudan petrol sektöründeki iş birliğini geliştirecek anlaşma imzaladı

Sudan ve Güney Sudan arasında petrol sektöründeki iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşma imzalandı.

Sudan ve Güney Sudan arasında petrol sektöründeki iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşma imzalandı.

İki ülke hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın teknik bilgi alışverişi ve Güney Sudan'daki petrol üretimini arttırmaya yönelik programların yanı sıra kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Sudan Geçici Hükümeti Enerji ve Madencilik Bakanı Hayri Abdurrahman'ın "İki ülkede tek halk arasındaki tarihi ve ezeli ilişkilere dayanarak Sudan'ın, petrol alanında her türlü yardımı sağlamaya ve güney komşusundaki üretimi artırmayı taahhüt ettiği" ifadelerine yer verildi.

Güney Sudan Petrol Bakanı Puot Kang da anlaşmayı petrol endüstrisinde iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmaya yönelik gerçek bir adım olarak değerlendirerek, taraflar arasında imzalanan her şeyin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ve güney komşusu, 2013 yılında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Güney Sudan petrolünün Sudan toprakları üzerinden ihraç edilmesini de içeren 9 anlaşma imzalamıştı.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanması sonrası petrol gelirlerinin yaklaşık dörtte üçünden olan Sudan, döviz rezervlerinin yüzde 80'ini kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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