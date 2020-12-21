Sudan ve Etiyopya, çatışmalara neden olan sınır sorununu görüşecek
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Sudan ve Etiyopya, çatışmalara neden olan sınır sorununu görüşecek

21.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:56
Sudan ve Etiyopya, çatışmalara neden olan sınır sorununu görüşecek

Sudan ve Etiyopyalı yetkililer, iki ülke sınırında çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlıklarını çözmek için yarın bir araya gelecek.

Sudan ve Etiyopyalı yetkililer, iki ülke sınırında çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlıklarını çözmek için yarın bir araya gelecek.

Sudan Enformasyon Bakanı Faisal Mohamed Salih, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke sınırlarının detaylıca görüşülmesi için heyetlerin yarın bir araya geleceğini belirtti.

Son aylarda çok sayıda asker ve milisin ölmesine yol açan çatışmaların ardından yapılacak toplantıya Etiyopya adına Hartum'a giden Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges'in katılması bekleniyor.

Etiyopya'nın Sudan sınırındaki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyonun ardından yeniden alevlenen sınır sorunu iki ülke arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oldu.

Son olarak Sudan, geçen hafta Etiyopyalı milislerin Sudan topraklarına girerek askerlerini pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, 25 yıl önce Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı. Hartum yönetimi, Etiyopya ordusunu çetelere destek vermekle suçlarken, Etiyopya bu iddiaları reddediyor.

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş ancak daha sonra taraflar mayısta, sınırların çizilmesi konusunda teknik komite kurulması için anlaşmıştı.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Sudan ordusu, Kadarif eyaletinin Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce gasbedilmiş toprakların geri alınması için cumartesi bölgeye büyük askeri sevkiyat yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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