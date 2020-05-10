Sudan ve Çad'da Kovid-19 vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 53, Çad'da 62 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 53, Çad'da 62 yeni vaka tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 53 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1164 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 64 kişinin hayatını kaybettiği, 119 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Çad Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 62 yeni vakayla toplam vaka sayısının 322'ye yükseldiği duyuruldu.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: AA