Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Haberler
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Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

AA, Ömer Erdem - Güncel
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Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Sudan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sudan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve durumları uygun olanların bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maslahatgüzar ile irtibat kurmaları istendi.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Ukrayna, Rusya, Sudan, Güncel, Haberler

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