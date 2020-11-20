Sudan, uluslararası örgütlerle Etiyopyalı sığınmacılara yardım anlaşması imzaladı
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Sudan, uluslararası örgütlerle Etiyopyalı sığınmacılara yardım anlaşması imzaladı

20.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:39
Sudan, uluslararası örgütlerle Etiyopyalı sığınmacılara yardım anlaşması imzaladı

Sudanlı yetkililer, Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak ülkelerine sığınan on binlerce sığınmacıya yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlerle anlaşma yapıldığını açıkladı.

Sudanlı yetkililer, Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak ülkelerine sığınan on binlerce sığınmacıya yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlerle anlaşma yapıldığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kesele eyalet hükümeti Genel Sekreteri Muhammed Musa Abdurrahman, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Dünya Gıda Programı ve BM Nüfus Fonundan temsilcilerle ortak toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar, Etiyopya'nın kuzeyinden gelen büyük ve artan göç dalgasını karşılamak için Kesele eyaletindeki Hamdayit kampında gerekli önlemlerin alınması ve sığınmacılara yardımların ulaştırılmasının hızlandırılması konusunda anlaşma sağladı.

Sudanlı yetkililer, dün, Etiyopyalı sığınmacıların sayısının 36 bine ulaştığını duyurmuştu.

Etiyopya'da çatışmalardan kaçanlar, Kesele eyaletinin Hamdayit ve Kadarif eyaletindeki 8. köy bölgelerindeki sınır hatlarından ülkeye alınıyor.

Yetkililer ayrıca Kadarif eyaletindeki mevcut Um Rakuba sığınmacı kampının yetersiz kalması nedeniyle pazartesi günü Tanideba bölgesinde ikinci bir kampın tahsis edildiğini açıklamıştı.

Etiyopya'dan gelecek on binlerce sığınmacı göçü, tarihinin en büyük sel felaketi, kabile çatışmaları, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen Sudan'ın yükünü daha da ağırlaştıracağından hükümet uluslararası yardım kuruluşlarına destek çağrısı yapmıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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