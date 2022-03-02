Sudan, Ukrayna'daki 150 vatandaşını tahliye etti

Sudan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bu ülkedeki 150 vatandaşını tahliye etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son iki günde 150 Sudan vatandaşının Ukrayna'dan Polonya, Macaristan ve Slovakya üzerinden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki Sudanlıların yaklaşık yüzde 85'inin ülkeye getirildiği kaydedildi.