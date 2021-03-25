Sudan, Türkiye ile yaptığı anlaşmayla elektrik üretimini yüzde 67 artıracak
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Sudan, Türkiye ile yaptığı anlaşmayla elektrik üretimini yüzde 67 artıracak

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan, Türkiye ile yaptığı anlaşmayla elektrik üretimini yüzde 67 artıracak

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, ülkesinin, Türkiye ile Kızıldeniz'de gemiler vasıtasıyla elektrik üretimini yüzde 67 oranında artırılması konusunda anlaştığını söyledi.

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Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, ülkesinin, Türkiye ile Kızıldeniz'de gemiler vasıtasıyla elektrik üretimini yüzde 67 oranında artırılması konusunda anlaştığını söyledi.

Bakan Hasan, başkent Hartum'daki bakanlık binasında Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti. Görüşmede Sudan'ın yıllardır süren elektrik sorunu ve enerji alanındaki iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Hasan, Büyükelçi Neziroğlu ile görüşmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma ile halihazırda 150 megavat olan elektrik üretiminin mayıs ayı itibarıyla 250 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında artan elektrik ihtiyacının kendilerini Türkiye ile enerji üretim hacmini arttırmak için yeni anlaşmalara sevk ettiğini belirten Hasan, taraflar arasında Türk şirketlerinin Sudan'da elektrik sektöründeki çalışmalarını sürdürmesi ve mayıs ayında sözleşmelerin yenilenmesi konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti.

Büyükelçi Neziroğlu da "Sudan tarafına enerji alanındaki iş birliğini artırma, bakanlığın kapasitesinin güçlendirilmesi dahil tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu ilettik." dedi.

Türk şirketlerinin elektrik üretimiyle ilgili hususları da görüştüklerini dile getiren Neziroğlu, ikili anlaşmaların canlandırılması, iş birliğinin artırılması konularında mutabık kaldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında 2017'de gerçekleştirdiği Sudan ziyaretinde 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda toplam 22 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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