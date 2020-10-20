Sudan, Trump'ın talep ettiği 335 milyon doları ödedi
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Sudan, Trump'ın talep ettiği 335 milyon doları ödedi

20.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:29
Sudan, Trump'ın talep ettiği 335 milyon doları ödedi

Sudan Merkez Bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doların ödendiğini duyurdu.

Sudan Merkez Bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doların ödendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Sudan'ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını ifade etmişti. Sudan Merkez Bankası Başkanı Mohamed al-Fatih Zainelabidine bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD'liler için talep ettiği ödemenin gerçekleştirildiğini ve Sudan'ın "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarılmasının önünün açıldığını bildirdi.

Trump'ın, dış borçlanma arayışında olan Sudan'ın terör listesinden çıkarılması için bir kararname imzalaması gerekiyor.

Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ilerleme kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Para yatırıldıktan sonra Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım. Nihayet Amerikan halkı için adalet ve Sudan için büyük adım" ifadelerini kullanmıştı. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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