Sudan "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılabilir
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Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel

Sudan "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılabilir

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanlığı heyeti, Sudan'ın "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

08.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:12
Sudan

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanlığı heyeti, Sudan'ın "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetle görüşmesine ilişkin hükümetten yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD heyeti, Sudan'a uygulanan mali ve ekonomik kısıtlamaların kaldırıldığını onayladı. Heyet, Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğuna işaret etti. ABD'de bu konuda çalışmalar yürüten komisyonlar var." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Hamduk da ülkesinin içinde bulunduğu zorlu süreci atlatması için ABD'nin birlikte çalışılacak stratejik bir ortak olduğunu ifade etti.

Billingslea, Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile gerçekleştirdiği ayrı görüşmede de ABD'nin daha önceki güvencelerini onaylayarak, "Washington, Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdı ancak Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesindeki varlığı, uluslararası finans kurumlarıyla para transferi yapmasını engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 5 Mart'ta Sudan'daki 157 kurumu yaptırım listesinden çıkardığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırma kararı almış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü finanse eden devletler listesinden" çıkarmamıştı.

Kaynak: AA

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