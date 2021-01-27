Sudan, Suudi Arabistan ile Etiyopya sınır krizini görüştü
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Sudan, Suudi Arabistan ile Etiyopya sınır krizini görüştü

27.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:36
Sudan, Suudi Arabistan ile Etiyopya sınır krizini görüştü

Sudan, Suudi Arabistan ile savaşın eşiğine geldiği doğu komşusu Etiyopya'yla arasındaki sınır anlaşmazlığı meselesini görüştü.

Sudan, Suudi Arabistan ile savaşın eşiğine geldiği doğu komşusu Etiyopya'yla arasındaki sınır anlaşmazlığı meselesini görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Konsey üyesi Muhammed el-Feki Süleyman başkanlığındaki Sudan heyetini Dışişleri Bakanlığı binasında kabul etti. Heyette Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasreddin Muferrah ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orgeneral Cemal Abdulmecid de yer aldı.

Görüşmede Sudan'daki durum, ikili ilişkiler ve özellikle Etiyopya ile yaşanan sınır anlaşmazlığı ele alındı.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Süleyman, görüşmede, ülkesinin kendi topraklarında dilediği gibi asker konuşlandırma hakkı bulunduğunu belirtti.

Süleyman, Sudan ve Etiyopya'nın ezeli ilişkilere sahip olduğunu ve Hartum'un bu ilişkilere önem verdiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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